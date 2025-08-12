POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.08.2025: Diebstahl aus einem Einfamilienhaus
Wolfenbüttel (ots)
Schöppenstedt (OT Sambleben), Lindenweg, 11.08.2025, 20:43 Uhr- 20:47 Uhr
Unbekannte Täter gelangten durch ein offenstehendes Fenster in das Haus des Geschädigten und entwendeten dort eine Armbanduhr. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schöppenstedt, unter der Telefonnummer 05332/ 946540, entgegen.
