PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.08.2025: Diebstahl aus einem Einfamilienhaus

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt (OT Sambleben), Lindenweg, 11.08.2025, 20:43 Uhr- 20:47 Uhr

Unbekannte Täter gelangten durch ein offenstehendes Fenster in das Haus des Geschädigten und entwendeten dort eine Armbanduhr. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schöppenstedt, unter der Telefonnummer 05332/ 946540, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 13:22

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.08.2025.

    Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots) - Polizei beteiligte sich im Rahmen einer länderübergreifenden Aktionswoche an Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Geschwindigkeitsüberschreitungen. Stadt und Landkreis Peine, 04.-06.08.2025, im Tagesverlauf und zu unterschiedlichen Zeiten. Im Rahmen einer länderübergreifenden Aktionswoche zum Thema Geschwindigkeit beteiligte ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:16

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.08.2025.

    Salzgitter (ots) - Maskierte Täter sollen ihr Opfer mit Waffen bedroht haben. Salzgitter, Lebenstedt, Hinteres Ostertal, 11.07.2025, 04:50 Uhr. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass sich eine 55-jährige Frau im Stadtpark Salzgitter in der Nähe eines kleinen Teiches aufgehalten hatte. Im Bereich einer dortigen Laterne sollen ihr zwei Männer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren