POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.08.2025.

Maskierte Täter sollen ihr Opfer mit Waffen bedroht haben.

Salzgitter, Lebenstedt, Hinteres Ostertal, 11.07.2025, 04:50 Uhr.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass sich eine 55-jährige Frau im Stadtpark Salzgitter in der Nähe eines kleinen Teiches aufgehalten hatte.

Im Bereich einer dortigen Laterne sollen ihr zwei Männer begegnet sein. Diese sollen maskiert gewesen sein und dem Opfer mit einer Waffe gedroht haben. Die Frau wurde hierbei nicht verletzt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide hatten eine schlanke Figur und sollen maskiert gewesen sein, sie trugen schwarze Kleidung und waren ca. 170 cm groß. Nach der Tat flüchteten sie unerkannt.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 entgegen.

