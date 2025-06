Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Arbeitsunfall in der Beueler Rheinaue - Arbeiter unter Traktor eingeklemmt

Bonn (ots)

Beuel, 12.06.2025 13:57Uhr

Am Donnerstagmittag wurde die Feuerwehr Bonn in die Beueler Rheinaue alarmiert. Der Grund des Einsatzes war ein Arbeitsunfall, bei dem ein Arbeiter unter einem umgestürzten Traktor eingeklemmt wurde. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Arbeiter durch seine Kollegen und anwesende Passanten aus seiner Einklemmung befreit wurde indem diese mit reiner Muskelkraft den Traktor ein Stück angehoben haben. Durch die Kräfte des Rettungsdienstes wurde die Person, die sich noch im Fahrerhaus befand medizinisch versorgt. Durch den Ausbau des Heckfensters konnte der Arbeiter dann zügig aus seiner Zwangslange befreit werden. Der verletzte Arbeiter wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Die Bergung des verunglückten Traktors übernimmt der Betreiber selbst. Im Einsatz waren circa 35 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2, der Freiwilligen Feuerwehr Bonn-Oberkassel sowie des Rettungs- und Führungsdienstes.

