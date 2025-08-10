PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Samstag/ Sonntag, 09./10.08.2025

Peine (ots)

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel Peine, Braunschweiger Straße Sa., 09.08.2025 07:15 Samstagmorgen kontrollierten Beamte einen 30jährigen Mann aus Peine, der mit seinem Pkw die Braunschweiger Straße befuhr. Die Kollegen reagierten doch sehr verwundert als sich der Verkehrsteilnehmer vor den Augen plötzlich einen sogenannten Joint anzündete und konsumierte. Als Erklärung gab er an, dass er das ärztlich verschrieben bekommen habe, er es somit dürfe und auch regelmäßig konsumiere. Die Beamten klärten ihn in der Folge nicht nur über die vorliegende Gesetzgebung auf, sondern stellten auch Ungereimtheiten in dem vorgezeigten Attest fest. Ein folgender Urintest verlief positiv. Im Weiteren wurde dem Probanden eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzung

Peine, Heinrich-Hertz-Straße, Autohof Peine Sa., 09.08.2025 09:30

Zwei Lkw Fahrer gerieten auf dem Peiner Autohof zunächst in Streit. Plötzlich zog der bislang unbekannte Beschuldigte ein sogenanntes Reizstoffsprühgerät und versetzte dem männliche Opfer, 55 Jahre aus Polen, einen Sprühstoß in die Augen. Anschließend verließ es mit seinem Fahrzeug die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Dem Opfer mussten durch verständigte Rettungskräfte mit Wasser die Augen ausgespült werden. Eine weitere medizinische Behandlung wurde allerdings abgelehnt. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. Die Ermittlungen zum Beschuldigten dauern an.

Trunkenheit im Verkehr

Ilsede, Oststraße Sa., 09.08.2025 21:50 Auf andere Verkehrsmittel ist vorerst eine 48jährige Frau aus Oberg angewiesen. Die Dame wurde in der Samstagnacht auf der Oststraße in Ilsede mit ihrem Pkw kontrolliert und stand mit 2, 70 Promille deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die Beamten entnahmen eine Blutprobe und stellten den Führerschein sicher.

