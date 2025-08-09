POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt und vom 09.08.2025

Polizei Salzgitter

Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt und vom 09.08.2025

Verbale Streitigkeiten münden in einer körperlichen Auseinandersetzung Am 08.08.2025, gegen 19:16 Uhr, kommt es zwischen einem 62-jährigen Salzgitteraner und einer 40-jährigen Lebenstedterin zunächst zu verbalen Streitigkeiten in der Johann-Sebastian-Bach Straße. Hintergrund sei das Verhalten der Kinder der Dame gewesen, worüber der spätere Beschuldigte seinen Unmut habe kundtun wollen. In der Folge habe der Beschuldigte eine noch glühende Zigarette in Richtung des Opfers geworfen. Weiterhin habe der Beschuldigte dem Opfer auf den Kopf und in das Gesicht gespuckt. Ihn erwartet ein Strafverfahren, in dem er als Beschuldigter einer Körperverletzung geführt wird. Der Herr wurde nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und erkennungsdienstlich behandelt.

Einbruch in das Jugendzentrum Forellenhof In der Nacht vom 07. auf den 08.08.2025 zerstörten bislang unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe. Darüber sei den unbekannten Tätern der Zutritt zu den Räumlichkeiten des Jungendtreffs gelungen. Die Tat wurde durch eine Reinigungskraft am nächsten Morgen festgestellt. Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke in einem Büroraum. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Lebenstedt (Tel. 05341 1897-215) in Verbindung zu setzen.

