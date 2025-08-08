PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.08.2025: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Salzdahlumer Straße, Parkplatz Lebensmittelgeschäft, 07.08.2025, gegen 17:00 Uhr

Am 7. August 2025, gegen 17:00 Uhr, kam auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Salzdahlumer Straße zu einem Vorfall, bei dem ein 26-Jähriger aus dem Stadtgebiet Wolfenbüttel auf geparkte Fahrzeuge einschlug. Dabei entstand glücklicherweise kein Sachschaden.

Im weiteren Verlauf versuchte der Mann drei Passanten, im Alter von 15 bis 18 Jahren, mit der Faust zu schlagen.

Anwesende Polizeibeamte beobachteten die Tat und griffen umgehend ein.

Der Beschuldigte wehrte sich gegen die Maßnahmen der Polizei und versuchte diese zu treten, zu beißen und zu kratzen. Durch den geleisteten Widerstand erlitten die Polizeibeamten Hautabschürfungen an den Unterarmen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,08 Promille beim Beschuldigten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Gegen den 26-Jährigen wurden unter anderem Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie tätlichem Angriff auf Vollzugsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

