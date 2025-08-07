POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 07.08.2025: Diebstahl von Kupferkabeln
Wolfenbüttel (ots)
Wolfenbüttel, Am Seeligerpark, 04.08.2025, 16:00 Uhr - 05.08.2025, 06:30 Uhr
Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem abgeschlossenen Baustellengelände und entwendeten auf bislang unbekannte Weise Kupferkabel. Des Weiteren wurde hierbei ein Kabelbaum beschädigt. Der verursachte Schaden liegt bei etwa 10200 Euro.
