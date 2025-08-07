PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 07.08.2025: Diebstahl von Kupferkabeln

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Am Seeligerpark, 04.08.2025, 16:00 Uhr - 05.08.2025, 06:30 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem abgeschlossenen Baustellengelände und entwendeten auf bislang unbekannte Weise Kupferkabel. Des Weiteren wurde hierbei ein Kabelbaum beschädigt. Der verursachte Schaden liegt bei etwa 10200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
