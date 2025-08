Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.08.2025.

Peine (ots)

Einladung von Pressevertretenden.

Wir möchten Sie als Pressevertretende herzlich am 12.08.2025 in der Zeit von ca. 12:00-12:30 Uhr in die Jugendverkehrsschule Peine, Emil-Werner-Baule-Weg 17, einladen.

Vertretende der Verkehrswacht Peine, dem Landkreis Peine und der Polizei werden an diesem Tag Warnwesten für Erstklässler aus den Grundschulen des Landkreises Peine ausgeben. Hierfür wurden Verantwortliche aus den Schulen eingeladen.

Insbesondere im Hinblick auf das Ende der Ferien und der Einschulung der ABC-Schützen stellt die Übergabe der Westen eine wichtige Voraussetzung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit dar.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell