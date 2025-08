Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.08.2025: Nachtragsmeldung: Vermisste 91-Jährige aufgefunden

Wolfenbüttel (ots)

Seit gestern, den 04.08.2025, 17:00 Uhr, hat die Polizei nach einer vermissten 91-Jährigen gesucht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6090910)

Am 05.08.2025, gegen 15:00 Uhr, wurde die 91- Jährige von einem Polizeihubschrauber in einem Maisfeld im Bereich Schliestedt lebend aufgefunden und in ein Klinikum verbracht. Es wird darum gebeten, die Daten und Fotos der 91-Jährigen aus den entsprechenden Portalen zu entfernen.

