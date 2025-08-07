PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 07.08.2025: Folgemeldung: Unbekannter Toter nach Hinweisen identifiziert

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, 02.08.2025, gegen 15:40 Uhr

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6090102

Die Polizei konnte durch Hinweisen aus der Bevölkerung die verstorbene Person identifizieren. Es handelt sich um einen 65-Jährigen aus dem Stadtgebiet Wolfenbüttel. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann aufgrund eines Krankheitsfall verstarb.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

