POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 07.08.2025: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz
Wolfenbüttel (ots)
Wolfenbüttel, Adersheimer Straße, 06.08.2025, gegen 19:30 Uhr
Eine 28-Jährige aus dem Bereich Salzgitter führte einen Pkw Daimler-Benz im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl der Versicherungsschutz erloschen war. Durch die Polizei wurde der 28-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell