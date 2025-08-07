PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 07.08.2025: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Adersheimer Straße, 06.08.2025, gegen 19:30 Uhr

Eine 28-Jährige aus dem Bereich Salzgitter führte einen Pkw Daimler-Benz im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl der Versicherungsschutz erloschen war. Durch die Polizei wurde der 28-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

