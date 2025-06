Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Bützower Polizei stellt alkoholisierten und berauschten Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis und Zulassung fest

Bützow/Landkreis Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht meldeten genervte Bürger einen Motorradfahrer bei der Bützower Polizei, der mehrfach und ohne erkennbaren Grund mit einem lauten geländegängigen Motorrad in der Wismarschen Straße in Bützow umherfahren soll. Kurz nach Mitternacht konnten die eingesetzten Beamten das besagte Krad samt Fahrzeugführer in der Carl-Moltmann-Straße feststellen. Dabei stellten die Polizisten diverse Verstöße fest: zum einen war der 30-jährige Deutsche erheblich alkoholisiert (1,28 Promille) und habe wenige Stunden zuvor Cannabis konsumiert. Zum anderen besaß er keine erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Kraftrades. Das Fahrzeug selbst, war bereits seit 2024 nicht mehr zugelassen. Zudem war ein Kennzeichen an dem Motorrad angebracht, welches nicht zu diesem gehörte.

Der 30-Jährige musste sich einer Blutprobenentnahme in der Warnowklinik unterziehen. Zudem wurden der Fahrzeugschlüssel als auch das Kennzeichen sichergestellt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der entsprechenden Delikte gegen den Bützower.

