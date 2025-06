Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Audi-Fahrer mit Alleinunfall auf der BAB 19

Güstrow (ots)

Gegen 19:40 Uhr ereignete sich auf der BAB 19, etwa mittig der Anschlussstellen Kavelstorf und Güstrow in Fahrtrichtung Berlin, ein Alleinunfall eines Audi-Fahrers. Dieser kam alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Mittelschutzplanke. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim 26-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,87 Promille. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung des Audi musste die BAB 19 an der Anschlussstelle Kavelstorf in Richtung Berlin voll gesperrt werden. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung ins Klinikum nach Güstrow gefahren. Hier erfolgte auch die Entnahme einer Blutprobe. Bei dem Unfall wurden insgesamt 18 Elemente der Mittelschutzplanke auf einer Länge von über 70 Metern beschädigt. Zur Absicherung dieser Gefahrenstelle richtete die Autobahnmeisterei Kavelstorf einen Geschwindigkeitstrichter ein. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste im Anschluss geborgen werden. Da an der Unfallstelle erhebliche Fahrzeugflüssigkeiten auf einer Länge von etwa 100 Metern ausgetreten waren, mussten diese von einem beauftragten Unternehmen aufgenommen und die Fahrbahn gereinigt werden. Die Vollsperrung konnte gegen 22:15 Uhr wieder aufgehoben werden. Polizeilich wird der Gesamtschaden des Unfalls auf über 25.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des 26-Jährigen wurde sichergestellt. Dieser muss sich nun wegen der Gefährdung des Verkehrs unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

