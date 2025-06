POL-HRO: 82-jähriger Mann in Schwerin wohlbehalten angetroffen- Löschung Vermisstenfahndung

Wismar (ots) - Nachdem Unbekannte in der zurückliegenden Woche einen Oldtimer aus einer Garage im Wismarer Stadtteil Dargetzow gestohlen haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Offenbar sind der oder die unbekannten Täter in der Zeit vom 28. bis zum 30. Mai gewaltsam in die Garage im Rohlsdorfer Weg eingedrungen und haben das darin befindlich Fahrzeug, einen ...

