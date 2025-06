POL-HRO: Unbekannte stehlen Oldtimer aus Garage - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) - Am heutigen Montag, 2. Juni 2025, ereignete sich gegen 08:00 Uhr ein tödlicher Arbeitsunfall im Bereich Rostock-Schmarl. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen sei ein 45-jähriger Dachdecker bei Arbeiten in der Marieneher Straße von einem Dach gestürzt. Der Rostocker verstarb am Unfallort. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Rückfragen ...

