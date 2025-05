Polizei Mettmann

POL-ME: 24-Jähriger leistet nach Zahlstreit Widerstand gegen Einsatzkräfte - 2505082

Ratingen (ots)

Am Sonntagabend, 18. Mai 2025, kam es nach einem Zahlstreit in einer Ratinger Gaststätte zu einem Widerstand eines 24-jährigen Ukrainers gegenüber den Einsatzkräften der Polizei. In dessen Folge wurden sowohl der Ratinger als auch die Beamtinnen und Beamten leicht verletzt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei zu einem Lokal am Marktplatz gerufen, nachdem sich ein Gast aggressiv weigerte, seine Rechnung zu bezahlen. Die Beamtin sowie der Beamte leiteten vor Ort ein Ermittlungsverfahren ein und sprachen gegenüber dem 24-jährigen Ratinger einen Platzverweis aus, dem er jedoch nicht nachkam. Der Tatverdächtige griff stattdessen die Einsatzkräfte an.

Anschließend entfernte sich der 24-Jährige zunächst zu Fuß in Richtung Grütstraße. Als weitere Beamtinnen und Beamte am Einsatzort eintrafen, griff der Ratinger auch diese mit Faustschlägen an. Hierbei wurden zwei Einsatzkräfte leicht verletzt.

Der 24-Jährige floh in Richtung Kirchgasse, wobei er einen geparkten Mercedes Benz beschädigte, indem er auf dessen Motorhaube sprang.

In Höhe der Straße Obertor stellten die Beamtinnen und Beamten den Ratinger. Unter dem Einsatz des Reizstoffsprühgerätes sowie des Einsatzmehrzweckstocks konnte er schließlich zu Boden gebracht und fixiert werden. Hierbei wurden sowohl der 24-Jährige als auch drei weitere Einsatzkräfte leicht verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Tatverdächtigen und die Beamtinnen und Beamten erstmedizinisch und brachten sowohl den 24-Jährigen als auch zwei Einsatzkräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Vor Ort ergab sich für die Beamtinnen und Beamten der Verdacht, dass der 24-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder anderer Rauschmittel stand. Daher wurde zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme angeordnet.

Die Einsatzkräfte leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen den polizeilich bereits in Erscheinung getretenen 24-jährigen Ukrainer ein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell