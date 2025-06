POL-HRO: Mopedfahrer landet bei Ludwigslust nach Flucht vor Polizei im Straßengraben

Schwerin (ots) - Die Schweriner Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Aufklärung eines Vorfalles an der Straßenbahnhaltestelle Neu-Zippendorf in der Straße Am Hang. In den frühen Morgenstunden des 02. Juni 2025 wurden circa 200 m vor der besagten Straßenbahnhaltestelle in Fahrtrichtung Hegelstraße eine Warnbarke sowie ein Elektroroller auf die ...

mehr