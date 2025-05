Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Salzgitter-Bad in der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 11.05.2025

Saltgitter-Bad (ots)

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Salzgitter, Gebhardshagen, Kreisverkehr Weddemweg / Reichenberg Str., 10.05.2025, 16:30 Uhr

Eine 62-jährige Fahrerin eines Pkw übersieht beim Einfahren in den Kreisverkehr einen 30-jährigen, aus Richtung Salzgitter-Salder kommenden, Motorradfahrer. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzt der Motorradfahrer und wird anschließend leichtverletzt in ein umliegendes Klinikum verbracht. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000EUR geschätzt. Gegen die Pkw-Fahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Landkreis Wolfenbüttel, Samtgemeinde Baddeckenstedt, Ortsteil Gustedt, Gebhardshagener Straße, 10.05.2025, 07:54 Uhr

Ein 36-jähriger Fahrer eines Pkw und ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades befahren die Gebhardshagener Straße, aus östlicher Richtung kommend, hintereinander. Als der vorausfahrende Pkw-Fahrer bremst, um in ein anliegendes Grundstück einzufahren, fährt der Leichtkraftrad-Fahrer, vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, auf den Pkw auf und stürzt in Folge dessen. Hierbei verletzt sich der 16-jährige leicht und wird in ein umliegendes Klinikum verbracht. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500EUR geschätzt. Gegen den Pkw-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell