POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.05.2025.

Einladung von Pressevertreterinnen und Pressevertretern.

Der Verein "Wir helfen Kindern e.V." richtet nach Spendenaktion eine Spielecke in der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel ein.

Bereits im letzten Jahr kam es zu einer großzügigen Spende des Lions-Clubs Salzgitter an den Weißen Ring e.V. Der Weiße Ring e.V. spendete schließlich das Geld an den Verein "Wir helfen Kindern e.V.". Sowohl die Volksbank BRAWO als auch der Verein "Wir helfen Kindern e.V." erhöhten noch einmal die bereits erhaltene Spendensumme. Der Verein "Wir helfen Kindern e.V." hatte schließlich beim CJD Salzgitter ein größeres Polizeispielauto aus Holz in Auftrag gegeben, um in den Räumen der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel eine Spielecke einzurichten.

Nun ist es soweit und alle Spendenden freuen sich, dass der Verein "Wir helfen Kindern e.V." die Spielecke einrichten kann.

Wir laden Sie als Pressevertretende am 20. Mai 2025 um 13:30 Uhr in unsere Dienststelle nach Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße 21, herzlich ein.

