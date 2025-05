Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.05.2025.

Wolfenbüttel (ots)

Nach Verkehrsunfall bittet die Polizei Wolfenbüttel um Zeugenhinweise.

Wolfenbüttel, Am Kälberanger, 05.05.2025, 15:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 18-jähriger Fahrradfahrer die Straße Am Kälberanger in Richtung des Käseleckerlandes befuhr. In einer Kurve kam dem jungen Mann ein anderer Radfahrer auf seiner Fahrspur entgegen. Beide Radfahrer kollidierten frontal. Der junge Mann stürzte und erlitt erhebliche Verletzungen, insbesondere an der Schulter.

Nach dem Unfall habe sich der Verursacher kurz nach dem Gesundheitszustand des jungen Mannes erkundigt, sich aber anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der Verursacher wird wie folgt beschrieben: 40-50 Jahre alt, 180-185 cm groß, normale Statur, trug helle Arbeitsbekleidung (wie auf einer Baustelle).

Der Geschädigte musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Angaben zur Schadenshöhe können nicht gemacht werden.

Die Polizei Wolfenbüttel bittet unter der Telefonnummer 05331 933-0 um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere den Verursacher betreffend.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell