POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.05.2025.

Wolfenbüttel (ots) - Nach Verkehrsunfall bittet die Polizei Wolfenbüttel um Zeugenhinweise. Wolfenbüttel, Am Kälberanger, 05.05.2025, 15:30 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 18-jähriger Fahrradfahrer die Straße Am Kälberanger in Richtung des Käseleckerlandes befuhr. In einer Kurve kam dem jungen Mann ein anderer Radfahrer auf seiner ...

mehr