POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.05.2025.

Wolfenbüttel (ots)

Flurschaden nach Verkehrsunfall.

Landkreis Wolfenbüttel, Wittmar, Kreisstraße 27, 07.05.2025, 23:00 Uhr.

Ein 56-jähriger Fahrer eines Pkw fuhr auf der K 27, aus Wittmar kommend, in Fahrtrichtung Süden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve offensichtlich ungebremst nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem Rapsfeld zum Stillstand. Es entstand ein nicht unerheblicher Flurschaden in einer mindestens niedrigen fünfstelligen Höhe. Der Fahrer blieb unverletzt.

