POL-HRO: 61-jähriger Transporterfahrer tödlich verunglückt

Wittenburg (ots)

Am 02.06.2025 kam es gegen 17:25 Uhr auf der L05 zwischen Wittenburg und Lehsen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger deutscher Transporter-Fahrer kam, aus bislang ungeklärter Ursache, alleinbeteiligt auf gerader Strecke in Richtung Lehsen nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem Straßenbaum zusammen. Durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer in seinem Transporter erheblich eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr befreit werden. Trotz eingeleiteter Sofortmaßnahmen verstarb der Fahrzeugführer noch am Unfallort. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Aufgrund der Menge an ausgelaufenen Betriebsstoffen wurde eine Spezialfirma zur Reinigung beider Fahrspuren angefordert. Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Beräumung der Unfallstelle war die L05 für ca. vier Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Jan Dietze Polizeiobermeister Polizeirevier Hagenow

