POL-EN: Gevelsberg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - Fahrradfahrer leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Ein 57-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einer Verkehrsunfallflucht in Gevelsberg leicht verletzt. Der Schwelmer befuhr am 07.05.2024 gegen 14:30 Uhr den Kreisverkehr Gartenstraße/Jahnstraße in Gevelsberg. Als er auf den Radfahrweg wechseln wollte, sei an dieser Zufahrt Jahnstraße (FR Hagener Straße) ein Auto in den Kreisverkehr eingefahren und habe ihm die Vorfahrt genommen. Aufgrund dessen musste der Fahrradfahrer eine Vollbremsung machen, die einen Zusammenstoß verhindert habe. Er stürzte daraufhin und der Autofahrer fuhr weiter ohne anzuhalten. Laut Angaben des Geschädigten handele es sich bei dem PKW um einen schwarzen VW Golf. Im Auto haben sich augenscheinlich zwei männliche Personen befunden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen oder sogar den Unfallbeteiligten, sich unter der 02333 9166-2100 zu melden.

