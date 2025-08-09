Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Freitag/ Samstag 24./25.08.2025

Diebstahl einer Weinflasche

Ort: 31224 Peine, Lindenstraße, Edeka Zeit: 08.08.2025, 13:15 Uhr Ein 17jähriger betrat die Edeka- Filiale und steckt sich eine Weinflasche in seine Tasche. Anschließend passierte er den Kassenbereich, vergaß dort aber offensichtlich den Warenwert in Höhe von 04,04 Euro zu bezahlen. Dieser Vorgang wurde durch einen aufmerksamen Ladendetektiv beobachtet, der den jungen Mann ansprach und im Weiteren die Polizei verständigte. Neben einer Strafanzeige wurde dem Diebin noch ein Hausverbot ausgesprochen und das Jugendamt wurde informiert.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Ort: 31224 Peine, Woltorfer Straße Zeit: 08.08.2025, 23:55 Uhr Freitagnacht wurde die Polizei auf einen 29ährigen männlichen Verkehrsteilnehmer aufmerksam, welcher mit einem Kleinkraftrad die Woltorfer Straße befuhr. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht nur unter dem Einfluss diverser Betäubungsmittel stand, sondern auch keine notwendige Fahrerlaubnis besaß. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten in der Folge entsprechende Strafverfahren ein.

