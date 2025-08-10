Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 10.08.2025

Salzgitter-Bad (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol, 09.08.2025, 11:20 Uhr, Hedwigstraße, 38259 Salzgitter-Bad

Zum o.g. Zeitpunkt befuhr der 56-jährige spätere Beschuldigte die Hedwigstraße mit einem Pkw. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei dem Beschuldigten festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Dem Beschuldigten wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

