PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 10.08.2025

Salzgitter-Bad (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol, 09.08.2025, 11:20 Uhr, Hedwigstraße, 38259 Salzgitter-Bad

Zum o.g. Zeitpunkt befuhr der 56-jährige spätere Beschuldigte die Hedwigstraße mit einem Pkw. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei dem Beschuldigten festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Dem Beschuldigten wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter POK Eppert
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 08:52

    POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Freitag/ Samstag 24./25.08.2025

    Peine (ots) - Diebstahl einer Weinflasche Ort: 31224 Peine, Lindenstraße, Edeka Zeit: 08.08.2025, 13:15 Uhr Ein 17jähriger betrat die Edeka- Filiale und steckt sich eine Weinflasche in seine Tasche. Anschließend passierte er den Kassenbereich, vergaß dort aber offensichtlich den Warenwert in Höhe von 04,04 Euro zu bezahlen. Dieser Vorgang wurde durch einen ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 08:00

    POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt und vom 09.08.2025

    Salzgitter-Lebenstedt (ots) - Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt und vom 09.08.2025 Verbale Streitigkeiten münden in einer körperlichen Auseinandersetzung Am 08.08.2025, gegen 19:16 Uhr, kommt es zwischen einem 62-jährigen Salzgitteraner und einer 40-jährigen Lebenstedterin zunächst zu ...

    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren