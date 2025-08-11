POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 11.08.2025: Zigarettenautomat aufgebrochen
Wolfenbüttel (ots)
Evessen, 09.08.2025, 20:00 Uhr- 10.08.2025, 10:00 Uhr
Unbekannte Täter trennten mit einem unbekannten Werkzeug einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten eine Gelkassette mit einer unbekannten Summe Bargeld sowie diverse Zigarettenschachteln in unbekannter Anzahl. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Cremlingen, unter der Telefonnummer 05306/ 932230, entgegen.
