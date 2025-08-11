PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 11.08.2025: Zigarettenautomat aufgebrochen

Wolfenbüttel (ots)

Evessen, 09.08.2025, 20:00 Uhr- 10.08.2025, 10:00 Uhr

Unbekannte Täter trennten mit einem unbekannten Werkzeug einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten eine Gelkassette mit einer unbekannten Summe Bargeld sowie diverse Zigarettenschachteln in unbekannter Anzahl. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Cremlingen, unter der Telefonnummer 05306/ 932230, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

