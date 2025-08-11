Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 11.08.2025: Bahnstrecke nach Verkehrsunfall gesperrt

Peine (ots)

Gegen 22:15 Uhr am 10.08.2025 ereignete sich am Bahnübergang zwischen Woltorf und Sierße ein Verkehrsunfall. Eine 49-jährige VW-Fahrerin kam nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei die Ampelanlage am Bahnübergang. Anschließend kollidierte sie mit einem Oberleitungsmast. Die Fahrerin blieb dabei unverletzt, der Wagen erlitt einen Totalschaden. Die Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Ihr wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der Beschädigung der Oberleitung musste die Bahnstrecke zeitweise gesperrt werden.

