Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250429-1: Einbruch in Bowlingcenter - Automaten aufgebrochen

Kerpen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach drei Unbekannten mit Kapuzen über den Köpfen, die in der Nacht zu Dienstag (29. April) in Kerpen in ein Bowlingcenter eingebrochen sein sollen. Nach dem Aufbruch mehrerer Kassenautomaten flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen die Täter gegen 3 Uhr die Scheibe einer Tür zu dem Gebäude an der Johannes-Kepler-Straße aufgehebelt haben. In den Innenräumen sollen sie dann mehrere Kassenautomaten aufgebrochen haben und wenige Minuten später geflüchtet sein. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen. Alarmierte Polizisten durchsuchten das Gebäude nach den Tätern, leiteten eine Fahndung ein und fertigten eine Strafanzeige. Weitere Beamte sicherten Spuren. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell