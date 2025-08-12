Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.08.2025: Diebstahl eines Portemonnaies während des Einkaufs

Wolfenbüttel (ots)

Schladen, Hermann-Müller-Straße, 11.08.2025, gegen 13:15 Uhr

Einer 76-Jährigen aus dem Landkreis Wolfenbüttel wurde, während des Einkaufes, bei einem Einzelhandel in der Hermann-Müller-Straße das abgelegte Portemonnaie aus dem Einkaufswagen entwendet. Erlangt wurden etwa 300 EUR Bargeld sowie Ausweisdokumente und eine Bankkarte. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Schladen unter der Telefonnummer: 05335/ 929660 zu melden.

Wir möchten sie sensibilisieren:

Lassen sie niemals ihre Handtasche/ Portemonnaie unbeaufsichtigt in einem Einkaufswagen liegen. Bitte tragen sie Wertsachen immer an ihrem Körper bzw. sichern sie diese mit ihrer Hand oder ihrem Arm. Sollten sie Opfer einer solchen Straftat werden, erstatten sie bitte immer eine Anzeige bei ihrer Polizei und lassen ihre Geldkarten unverzüglich bei ihrer Bank sperren.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell