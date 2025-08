POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers und der Kreispolizeibehörde Wesel - Moers - Polizeibeamte nehmen zwei Tatverdächtige nach Diebstahl fest

Wesel (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 4 Uhr, entwendeten Täter ein Wohnmobil der Marke Chausson an der Marienstraße. Das Fahrzeug vom Modell Twist V594S/CIV1 führt das amtliche Kennzeichen WES-VH600 und stand am Straßenrand. Die Kriminalpolizei ermittelt und ruft Zeugen dazu auf, dass sie sich mit der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 in Verbindung setzen. HS ...

