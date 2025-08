POL-WES: Wesel - Unbekannte stehlen Wohnmobil - Zeugen gesucht

Wesel (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 0 Uhr, und Montag, 8 Uhr, stahlen Täter Kupferkabel von einem Firmengelände an der Kreuzung Bislicher Straße/ Jöckern. Von einem Fließband entwendeten sie Kabel mit einer Gesamtlänge von etwa 590 Metern. Die Kriminalpolizei ermittelt und ruft Zeugen dazu auf, dass sie sich mit der Polizeiwache Nord in Wesel unter der ...

mehr