Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtragsmeldung zur Meldung vom 08.08.2025; 17:51 Uhr: Landesweite Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs - Polizei Düsseldorf unterstützte den landesweiten Einsatz

Kreis Wesel / Kreis Kleve (ots)

Im Rahmen der Kontrollen unterstützten Beamtinnen und Beamte der Kreispolizeibehörde Kleve die Kreispolizeibehörde Wesel, bei der Einrichtung sowie beim Betrieb einer Kontrollstelle in Hünxe. Hier kontrollierten die eingesetzten Kräfte insgesamt 31 Fahrzeuge und stellten am Freitag (8. August 2025), in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr, bei 12 Fahrzeugen insgesamt 23 Verstöße gegen geltende Vorschriften fest. Hierbei handelte es sich vor allem um Verstöße gegen Sozialvorschriften. Weiterhin waren Fahrzeuge mit technischen Mängeln und unzureichend gesicherter Ladung unterwegs. Vier Fahrzeuge waren derart unsicher, dass die Fahrt am Kontrollort endete und eine Weiterfahrt untersagt werden musste. Die Erstmeldung zu den Kontrollen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6093289

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell