POL-KLE: Kleve - Zu geringer Seitenabstand bei Überholvorgang: 93-jähriger Radfahrer verletzt sich schwer

Am Donnerstag (7. August 2025) kam es gegen 10:15 Uhr an der Hagsche Straße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Eine 77-jährige Frau aus Kleve befuhr mit einem grauen Ford Fiesta die Hagsche Straße in Fahrtrichtung Lindenallee. Ein 93-jähiger Radfahrer, ebenfalls aus Kleve, befuhr die Straße in die gleiche Fahrtrichtung. Als die Frau den Mann, welcher keinen Fahrradhelm trug, überholen wollte, hielt Sie den notwendigen Seitenabstand nicht ein und touchierte dabei den Radfahrenden. Der Mann verlor durch die Kollision die Kontrolle über sein Rad, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Aufgrund der Verletzungen wurde der Mann ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw sowie am Fahrrad entstand Sachschaden. (pp)

