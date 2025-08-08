Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Kleve und Krefeld und der Staatsanwaltschaft Kleve: Säugling tot aufgefunden - Mutter in Untersuchungshaft

Goch (ots)

Am Montag (4. August 2025) erhielt die Polizei Kleve Kenntnis, dass eine 37-Jährige Frau aus Goch zwei Tage zuvor (2. August 2025) ohne fremde Hilfe ein Kind geboren haben soll, ohne dass der Verbleib des Säuglings bekannt wurde. Nach Angaben der Mutter sei das Kind bereits tot zur Welt gekommen. Dabei machte sie widersprüchliche Angaben zum Verbleib des Säuglings. Durch die Polizei konnte dieser schließlich unweit ihres Wohnortes tot aufgefunden werden. Eine Mordkommission beim Polizeipräsidium Krefeld wurde eingerichtet. Nach dem Ergebnis der Obduktion hat der Säugling nach der Geburt gelebt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve wurde Haftbefehl wegen Totschlags gegen die 37-jährige Beschuldigte erlassen. Die Ermittlungen dauern an. Auf die geltende Unschuldsvermutung wird hingewiesen. (138)

