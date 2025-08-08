Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Präventionsexperten der Polizei mit Infostand auf Wochenmarkt vertreten

Uedem (ots)

Am Donnerstag, 14. August 2025, sind Berater der Kriminal- und der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Kleve von 08:00 bis 12:00 Uhr mit einem gemeinsamen Infostand auf dem Wochenmarkt in Uedem vertreten. Die Präventionsexperten der Kriminalpolizei informieren rund um das Thema Einbruchschutz und geben Tipps, wie man Heim und Hof sichern kann. Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsunfallprävention erläutern am Infostand, wie man sicher am Straßenverkehr teilnimmt. Außerdem informieren sie über das kostenlose Angebot der Pedelectrainings, die die Polizei regelmäßig anbietet.

Für interessierte Bürgerinnen und Bürger besteht außerdem die Möglichkeit, Fahrräder oder Pedelecs codieren zu lassen. Im Rahmen der Registrierung wird ein kleiner Aufkleber mit einer Nummer an dem Zweirad angebracht. Wird das Rad gestohlen und von der Polizei gefunden, kann es dem rechtmäßigen Besitzer darüber schnell zugeordnet werden. Für die kostenlose Registrierung vor Ort auf dem Wochenmarkt müssten Sie bitte Ihr Fahrrad oder Pedelec und einen Eigentumsnachweis in Form eines Kaufbelegs mitbringen.

Besuchen Sie die Kolleginnen und Kollegen gern auf dem Wochenmarkt und kommen Sie mit den Polizeibeamtinnen und -Beamten ins Gespräch. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell