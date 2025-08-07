Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Kollision zwischen zwei Pkws: Zwei Personen ziehen sich schwere Verletzungen zu

Issum-Sevelen (ots)

Am Mittwoch (6. August 2025) kam es gegen 20:15 Uhr im Kreuzungsbereich Antoniusstraße / Hoerstgener Straße in Issum zu einem Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Mann aus Duisburg befuhr mit einem weißen Hyundai i30, in welchem sich auch eine 68-jährige Beifahrerin aus Duisburg befand, die Antoniusstraße in Fahrtrichtung Hoerstgener. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah der Duisburger einen, aus seiner Sicht von links kommenden und vorfahrtberechtigten, Verkehrsteilnehmenden. Bei diesem handelte es sich um 21-jährigen Mann aus Essen, welcher die Hoerstgener Straße in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch sich die beiden Insassen des Hyundai schwere Verletzungen zuzogen und ins Krankenhaus verbracht wurden. Der Essener blieb unverletzt, während beide Fahrzeuge stark beschädigt und abgeschleppt wurden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell