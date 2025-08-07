PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch: Motorroller entwendet - Die Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag (5. August 2025), 14:00 Uhr, und Mittwoch (06.08.2025), 22:00 Uhr, wurde durch unbekannte Täter an der Straße "Am Steintor" in Goch ein Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen "264-ACP" entwendet. Der Motorroller war mit einem Fahrradschloss am dortigen Fahrradständer gesichert worden.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

