Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch: Motorroller entwendet - Die Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag (5. August 2025), 14:00 Uhr, und Mittwoch (06.08.2025), 22:00 Uhr, wurde durch unbekannte Täter an der Straße "Am Steintor" in Goch ein Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen "264-ACP" entwendet. Der Motorroller war mit einem Fahrradschloss am dortigen Fahrradständer gesichert worden.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (se)

