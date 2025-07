POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem "Fischmarkt" - grauen Citroen C4 angefahren und geflüchtet (18./21.07.2025)

Singen (ots) - Beamte des Polizeireviers Singen haben am Freitagabend einen flüchtenden Ladendieb vorläufig festgenommen. Gegen 19 entwendete der 40-Jährige in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße mehrere Artikel. Von Mitarbeitern vor dem Gebäude auf den Diebstahl angesprochen, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung in deren Folge der ...

mehr