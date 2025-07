Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung am Skateplatz (20.07.2025)

Radolfzell (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist es auf dem Skateplatz in der Zeppelinstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet ein 37-Jähriger aus bislang unbekannter Ursache mit einem 15-Jährigen aneinander. Im Verlauf des Disputs schlug der Jugendliche seinem Kontrahenten ins Gesicht und verletzte ihn dabei leicht. Da der stark betrunkene Mann kurzzeitig das Bewusstsein verlor, kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

