Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht an der Spittelstraße (19.07.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Auf einem Parkplatz an der Spittelstraße 1 hat ein unbekannter Autofahrer am Samstag eine Unfallflucht begangen. Der Verursacher beschädigte vermutlich während des Ein- oder Ausparkens einen abgestellten weißen Toyota und entfernte sich anschließend verbotenerweise von der Unfallstelle. Den Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro meldete er nicht. Hinweise sind an das Polizeirevier Schwenningen zu richten (Tel.: 07720 / 85000).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell