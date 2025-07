Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall zwischen Radfahrer und Fußgänger (20.07.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg "Zum Mooswäldle" in der Nähe des Eishockeystadions ist es am Sonntag zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten gekommen. Beim Wechsel eines Fußgängers von der rechten auf die linke Seite des Weges stürzte ein 65-Jähriger. Er konnte beim Erkennen des Fußgängers nicht mehr rechtzeitig anhalten und verlor die Kontrolle über sein Pedelec. Durch den Sturz verletzte sich der Senior leicht, musste an der Unfallstelle aber nicht ärztlich versorgt werden. Zu einem Kontakt mit dem Fußgänger kam es nicht. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell