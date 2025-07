Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall beim Abbiegen (20.07.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Ein Fehler beim Linksabbiegen hat am Sonntag, gegen 16:30 Uhr zu einem Unfall auf der Schluchseestraße geführt. Ein 48-Jähriger hat während des Abbiegens in seinem Opel einen vorfahrtsberechtigten entgegenkommenden 61-jährigen Mercedes-Fahrer übersehen. Die beiden Autos stießen zusammen, wodurch an den Wagen ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell