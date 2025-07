Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Polizisten nehmen flüchtenden Ladendieb fest (18.07.2025)

Singen (ots)

Beamte des Polizeireviers Singen haben am Freitagabend einen flüchtenden Ladendieb vorläufig festgenommen. Gegen 19 entwendete der 40-Jährige in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße mehrere Artikel. Von Mitarbeitern vor dem Gebäude auf den Diebstahl angesprochen, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung in deren Folge der Mann samt Diebesgut flüchtete. Bei der anschließenden Verfolgung warf er einen Stein in Richtung eines 35-Jährigen, der ihn am Bein traf, jedoch nicht verletzte. Kurz darauf gelang es den Polizisten den 40-Jährigen vor der Herz-Jesu-Kirche vorläufig festzunehmen.

Der Mann muss sich in einem Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls verantworten.

