POL-KLE: Rees - Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung: Wer kennt den Täter?
Rees (ots)
Am Sonntag (18. Mai 2025) kam es gegen 17:30 Uhr im Rahmen der Veranstaltung "Rheinmixxen" in Rees zu einer gefährlichen Körperverletzung. Einem bislang unbekannten Tatverdächtigen wird vorgeworfen, eine brennende Zigarette auf der Wange eines 24-jährigen Emmerichers ausgedrückt zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Täter oder kann Angaben zu Ihm machen?
Zwei Bilder und eine Personenbeschreibung des Täters sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/176686
Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)
