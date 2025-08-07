Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung: Wer kennt den Täter?

Rees (ots)

Am Sonntag (18. Mai 2025) kam es gegen 17:30 Uhr im Rahmen der Veranstaltung "Rheinmixxen" in Rees zu einer gefährlichen Körperverletzung. Einem bislang unbekannten Tatverdächtigen wird vorgeworfen, eine brennende Zigarette auf der Wange eines 24-jährigen Emmerichers ausgedrückt zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Täter oder kann Angaben zu Ihm machen?

Zwei Bilder und eine Personenbeschreibung des Täters sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/176686

Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell