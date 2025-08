Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Bargeld aus Eiscafé entwendet: Die Kripo sucht Zeugen

Bedburg-Hau-Schneppenbaum (ots)

Am Montag (4. August 2025) kam es zwischen 01:40 Uhr und 01:45 Uhr am Klosterplatz in Bedburg-Hau zu einem Einbruch. Zwei unbekannte männliche Täter verschafften sich Zugang zu einem Eiscafé und entwendeten aus diesem drei Geldbörsen, in welchen sich ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag befunden hatte. Die beiden Täter wurden durch eine Videoüberwachungskamera aufgezeichnet und können anhand der Bilder wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - schlanke Statur - kurze braune Haare - dunkler Kapuzenpullover mit der Aufschrift "The north face" - Perücke (Farbe unbekannt) - goldene Gesichtsmaske (welche das Gesicht vollständig bedeckte) - reflektierende Turnschuhe

Täter 2: - männlich - schlanke Statur - Perücke (Farbe unbekannt) - Gesichtsmaske (Farbe unbekannt, welche das Gesicht vollständig bedeckte)

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell