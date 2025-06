Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach/B311 - Unfall an Stoppstelle

Bei Blechschaden blieb es nach einem Unfall am Montag bei Erbach.

Gegen 7.15 Uhr fuhr eine 50-Jährige auf der B311. Sie war mit ihrem VW von Oberdischingen in Richtung Erbach unterwegs. Im Erbacher Stadtteil Donaurieden stand an der Kreuzung Im Ried eine 33-Jährige mit ihrem Mazda. Die Fahrerin hatte zwar an der Stoppstelle angehalten, aber beim Einfahren nach rechts in die B311 in Richtung Erbach nicht auf den vorfahrtsberechtigten VW geachtet. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Bei dem Aufprall wurde der Mazda nach rechts gegen die Leitplanken geschleudert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der nicht mehr fahrbereite Mazda musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am VW auf 8.000 Euro, den am Mazda auf rund 10.000 Euro. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Hinweis:

Bei einem Stoppschild müssen Verkehrsteilnehmer anhalten, wenigstens drei Sekunden warten und Vorfahrt gewähren. Dies sogar dann, wenn kein anders Fahrzeug zu sehen ist. Diese Pflicht soll Verkehrsteilnehmer dabei unterstützen, achtsam an einer Kreuzung oder Einmündung zu fahren. Sie dient dazu, Unfälle zu vermeiden. Verkehrsteilnehmer, die sich diese Pflicht zu Herzen nehmen laufen weniger Gefahr, in Unfälle verwickelt zu sein.

