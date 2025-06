POL-RE: Gladbeck: Rollerfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Unbekannte Täter hatten bereits am Telefon derart auf eine Seniorin eingewirkt, dass sie Geld für einen Betrug abheben wollte - eine Bankmitarbeiterin bemerkte die Betrugsabsichten und verwies die Frau an die Polizei. Am Dienstagnachmittag (15 Uhr) rief eine Frau insgesamt dreimal bei der 87-Jährigen aus Castrop-Rauxel auf dem Haustelefon an. ...

mehr