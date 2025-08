POL-KLE: POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der KiTa "Arche Noah" - die Polizei sucht Zeugen

Bedburg-Hau-Hau (ots) - Am Dienstag (5. August 2025) kam es zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr an der Klever Straße in Bedburg-Hau zu einem Einbruchdiebstahl. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere ...

