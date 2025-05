Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine 37-jährige Fußgängerin wurde am Samstag, 03. Mai, auf der Alleestraße bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die Frau überquerte gegen 22:20 Uhr in Höhe der Grünstraße die Fahrbahn in Richtung Süden. Hierbei übersah sie den Opel Corsa eines 70-Jährigen, welcher die Alleestraße in Richtung Osten befuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß verletzte sich die Fußgängerin schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (rs)

